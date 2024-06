Em papo descontraído, Grazi Massafera conta a Taís Araujo o que ninguém sabe que ela faz

Reprodução/ Instagram Taís e Grazi

Taís Araujo e Grazi Massafera protagonizaram um encontro marcante durante um evento da Dolce & Gabbana, onde compartilharam reflexões sobre a vida aos 40 anos e suas carreiras na teledramaturgia brasileira. Grazi, prestes a completar 42 anos, destacou a maturidade que alcançou.

"Sou dona de mim, assumo meus ‘B.O’s’ com responsabilidade e leveza". Enquanto isso, Taís, aos 45, expressou sua aceitação pessoal: "Aceito meu corpo, minha história, de onde vim". A conversa foi registrada para a Vogue.

Ambas atrizes revelaram seus desejos para futuros papéis, com Grazi interessada em interpretar uma serial killer e Taís animada com a ideia de viver uma vilã. "Gosto da surpresa, do convite, de saber que pensaram em mim para alguma coisa. Acho interessante", comentou Massafera sobre seus projetos futuros.

Durante o encontro, Grazi também compartilhou como encontrou prazer na atuação ao longo dos anos, especialmente após participar da série "Verdades Secretas". "Hoje em dia, vejo que não faria outra coisa. Amo isso, é tão gostoso…", revelou. As atrizes discutiram também sobre os desafios da maternidade e a importância de assumir o controle de suas carreiras.

