'Casa do dragão': os memes que marcaram a estreia da 2ª temporada

Os memes sobre o episódio tomaram as redes sociais - (crédito: Reprodução/Twitter @vittor; Reprodução/Twitter @DiHzZzZ)

O retorno da série da HBO Casa do dragão, na noite de domingo (16/6), movimentou os fãs nas redes sociais, que se uniram para comentar o primeiro episódio da segunda temporada e fazer memes das situações. A série, que é derivada de Game of thrones, se passa vários anos antes da história de Daenerys Targaryen e fala sobre as brigas que envolveram os antepassados dela.

O luto da personagem de Rhaenyra Targaryen pelo filho, que morreu no final da primeira temporada, as discussões de uma eventual guerra entre os Negros e os Verdes, e um fim de episódio bastante sangrento são apenas alguns dos tópicos mais mencionados após a exibição do capítulo.

Os memes sobre o episódio tomaram as redes sociais, confira alguns deles (cuidado, imagens e textos podem conter spoilers):

Rhaenyra: eu quero a cabeça do Aemond



Daemon: não diga mais nada #HouseoftheDragon pic.twitter.com/edcUQtXu7Q — vittor (@vittor) June 17, 2024

Matava até as duas crianças, mas chutar o cachorro foi sacanagem pô#ACasaDoDragão pic.twitter.com/CicATdOcUU — TeamBlack???????? (@anamirellyk) June 17, 2024

Assistir a um episódio por semana, com todo o mundo junto: gostoso demais #ACasaDoDragão pic.twitter.com/7qgJCL0e2q — Mariane Morisawa (@mmorisawa) June 17, 2024

você sabe que sempre que Daemon coloca seu moletom, um crime está prestes a ser cometido nos próximos 10 minutos #HouseoftheDragon pic.twitter.com/ZEXYFfUPGC June 17, 2024

