Aline Wirley passa por cirurgia e tranquiliza fãs: ‘Cuidar de mim’

A cantora Aline Wirley enfrentou uma cirurgia para remover miomas uterinos nesta segunda-feira (17), em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes sobre o procedimento e explicou que os miomas eram a causa de sua anemia persistente.

"Perco muito sangue no meu período menstrual e mesmo fazendo reposição de ferro, ainda assim não estava resolvendo", revelou a ex-BBB 23, garantindo que a cirurgia era simples e expressando otimismo quanto à recuperação rápida: "Se Deus quiser daqui a pouco já tô em casa".

Ao lado do marido, Igor Rickli, Aline gravou um vídeo antes da cirurgia, mostrando a maca onde estava prestes a ser levada para o centro cirúrgico. O ator brincou com a situação, mostrando-se tranquilo enquanto ela se preparava. "Enquanto alguns operam, outros trabalham", comentou de maneira descontraída.

Durante a estadia na clínica, Igor também registrou momentos descontraídos ao lado da esposa, interagindo com os médicos e mostrando apoio durante o processo. "Não tenha pressa de ir embora. Eu tenho que buscar as crianças", brincou, revelando um pouco da dinâmica familiar do casal, que são pais de Antônio, Will e Fátima.

Observatório dos Famosos.