Ísis Valverde rompe silêncio sobre crise com Marcus Buaiz

Isis Valverde usou as redes sociais para se pronunciar após surgirem diversos rumores de que ela e Marcus Buaiz teriam terminado o noivado. A atriz apareceu em um vídeo, ao lado do companheiro, e se mostrou incomodada com as especulações.

No pronunciamento, Isis desabafa: “Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma". Em seguida, ela ainda acrescenta: "Está chato já! A gente não posta fotos juntos, porque a gente está vivendo".

Em seguida, a atriz, ainda incomodada, declarou: "A gente agora vai agora almoçar, tá?! Juntos. Tá bom?! O dia está lindo. Gente, vai andar de bicicleta, gastar a criatividade com outra coisa, né?! Faz bem pra saúde".

Por fim, Isis Valverde fez um apelo. "Deixem meus assessores em paz, coitados. Muito trabalho pra fazer. Né, amor?!". Enquanto a atriz se pronunciava, ela fez questão de manter Marcus Buaiz ao lado para cessar qualquer tipo de especulação quanto a uma possível crise no relacionamento.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Vocês que não sabem viver sem internet e acham que tudo que não é postado, não vai bem". "Impressionante! Os fiscais alheios de foto do Instagram estão com um tempo absurdo!"