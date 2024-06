Missa de sétimo dia do cantor Nahim será transmitida ao vivo

A equipe o cantor Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, divulgou as informações da missa de sétimo dia em homenagem ao cantor, encontrado morto em sua casa, em Taboão da Serrão, no interior de São Paulo. O artista morreu na quinta-feira (13/6).

Leia também: Deputado do Amazonas diz que Sóstenes deveria fazer um eletroencefalograma

A cerimônia será realizada em duas igrejas e, em uma delas, terá transmissão ao vivo no canal TV Aparecida, no YouTube. "Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira, 20/06/23, às 18:00, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo, 23/06/24, às 19:00, na Paróquia São Benedito", informou a equipe de Nahim por meio do Instagram.

Nahim ganhou projeção nacional ao participar de programas de auditório durante os anos 1980 participando também de reality shows como A Fazenda, Aprendiz Celebridades e Power Couple, todos na Record TV. Ao longo da carreira musical, interpretou sucessos como Dá Coração, Taka Taka e Coração de Melão, chegando a lançar 86 canções distribuídas em 14 álbuns.

Leia também: As obras de Monet e Van Gogh suspeitas de terem sido saqueadas por nazistas

Durante entrevista no programa A Tarde É Sua, com a apresentadora Sônia Abrão, na Rede TV, Andreia de Andrade, ex-esposa do cantor, especulou que a causa da morte poderia ser um traumatismo craniano, mas há a suspeita de um infarto. “Eu acredito que o Nahim estava assistindo televisão, e ao levantar, provavelmente, deve ter sofrido um mal súbito", indagou a empresária.

Divulgação do velório do cantor (foto: Divulgação/Redes Sociais)