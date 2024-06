Projeto promove apresentações gratuitas em regiões administrativas

Neste sábado (22/6), o projeto 'A benção do sambista mais velho' será apresentado no Parque do Bosque, na Candangolândia, às 15h. Com o objetivo de enaltecer o samba em espetáculos gratuitos para o público acima dos 60 anos, o evento reunirá os artistas Seu Manolo, Poetas do Samba e Dani Ribeiro, como convidada especial.

Composto por Amílca Paré, Antônio Siqueira, Luacia de Maria, Maurílio Gomes, Salvador, Walter Pinori, Kalidasa Santos e Luiz Antônio Jambeiro, o grupo Poetas do Samba traz sambistas veteranos da capital federal, todos com mais de 60 anos. Na quinta-feira (27/6), haverá outro show às 11h e às 16h30 no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão para encerrar a programação.

“A ideia é resgatar a tradição de tomar a benção do mais velho, enaltecendo a sabedoria e experiência dessas pessoas, especialmente na área da música. Essa troca de saberes promove o respeito aos idosos ao mesmo tempo em que preserva esse patrimônio imaterial que é o samba”, destaca, em nota, Marcos Emanoel Lisboa de Andrade, criador do projeto.