Orquestra de Cavaquinhos e Poetas do samba encerram Encontro de gerações

A Associação dos Idosos da Ceilândia recebe nesta terça-feira (4/6) o último evento do Encontro de Gerações, que propõe uma integração envolvendo os jovens com o objetivo de estimular a valorização e o cuidado da pessoa idosa. O projeto encerra as atividades desta edição de 2024 e reúne os Poetas do Samba e a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília. "É uma forma de dizer para o idoso não se isolar em casa, se divertir e procurar ciclos de amigos da mesma idade, como o centro de convivência que tem diversas atividades justamente para poder estar ativa", explica Ester Braga, produtora e idealizadora do projeto.

A ideia surgiu em 2015, por Ester, como uma forma de homenagear o pai, que morreu em 2006, aos 59 anos. "Ele era um autodidata, amava música, tocava e, como não pude ver o meu pai envelhecer, queria fazer alguma coisa que me deixasse melhor com relação a isso". O grupo Poetas do Samba tem a proposta de fazer uma roda de samba com pessoas acima de 60 anos que não conseguiam ser incluídas em outros grupos por conta da idade. Assim, os sambistas começaram a tocar mensalmente à sua própria maneira e ritmo, cantando clássicos antigos do gênero.

Já em 2016, Ester conheceu a Orquestra de Cavaquinhos, de Dudu Oliveira, na Vila Telebrasília, que ensina crianças e jovens, em idade escolar, a confeccionar cavaquinho e a tocar o instrumento. Foi assim que o grupo Poetas do Samba se uniu à orquestra para realizar um encontro de gerações. "Os jovens precisam ter essa troca de saberes com o idoso. E o idoso também precisa dessa troca para ele se sentir mais vivo e útil. Porque o jovem também traz diversas possibilidades de aprendizado para o idoso. Então, é uma troca", conta.

Hoje, os idosos participam dos ensaios sob direção musical de Amílca Paré, compositor e instrumentista e filho do Maurílio Gomes, um dos integrantes do Poetas do Samba. A premissa do repertório são sambas antigos escolhidos em conjunto, com o grupo. Entre 2016 e 2023, o projeto percorreu mais de 20 centros de convivência e 40 escolas do DF. O projeto tem apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Encerramento Projeto Encontro

de Gerações

Hoje, a partir das 14h, na Associação dos Idosos Ceilândia - EQNM 5/7 Área especial/Ceilândia. Entrada franca.