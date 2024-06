"Canetinha azul": Manoel Gomes anuncia que vai ser papai pela primeira vez

Manoel Gomes, famoso pelo hit Caneta Azul, anunciou que será pai pela primeira vez aos 54 anos. O cantor maranhense compartilhou a novidade nas redes sociais, publicando uma foto de uma ultrassonografia e comemorando: "Vou ser papai, meu povo". Ele até compôs uma música para a ocasião, cantando: "É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer…".

A mãe do bebê é a influenciadora pernambucana Diva Gomes, de 41 anos. Diva já tem dois filhos adultos, de 25 e 18 anos, e começou a namorar Manoel em novembro. O casal compartilhou a felicidade com os fãs, marcando um novo capítulo na vida do cantor.

Desde que alcançou a fama, Manoel Gomes tem vivido em grande estilo. Recentemente, ele adquiriu uma mansão em Alphaville, uma área nobre de São Paulo. Além disso, o cantor expandiu sua coleção de carros, comprando primeiro uma Range Rover avaliada em R$ 650 mil e, em seguida, um Fiat Strada que custa R$ 132 mil.

Manoel, que conquistou o Brasil com sua simplicidade e talento, agora se prepara para a chegada de seu primeiro filho, mostrando que a vida lhe reserva muitas surpresas e alegrias. A notícia trouxe muita animação aos fãs, que acompanham de perto cada passo do cantor.

