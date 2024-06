Chrystian, ex-dupla de Ralf, cancela show após passar mal

O cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, precisou cancelar um show após passar mal. Ele se apresentaria em Franco da Rocha, em São Paulo, neste sábado (22/6).

A assessoria do artista comunicou nas redes sociais que Chrystian foi diagnosticado com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado.

"O cantor está seguindo todas as recomendações médicas. Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento", diz um trecho da nota.

Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética. Em fevereiro, precisou ser internado para fazer exames pré-operatórios para a realização de uma cirurgia de transplante de rim. A cirurgia ocorreria em 11 de março e o órgão seria doado pela esposa, Key Vieira.

Dias depois, a assessoria informou que a cirurgia foi adiada para uma data próxima ao fim do ano. "Durante os exames pré operatórios, que aconteceram no mesmo hospital, foi preciso realizar um cateterismo no paciente. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", diz a nota publicada na época.

Confira a nota na íntegra:

"É com grande pesar que anunciamos o cancelamento do show do cantor Chrystian, que seria realizado em Franco da Rocha, SP, no dia 22 de junho, devido a problemas de saúde.

Chrystian foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. O cantor está seguindo todas as recomendações médicas.

Lamentamos qualquer inconveniente que este cancelamento possa causar aos fãs que estavam ansiosos por este evento. A saúde e bem-estar do Chrystian são nossa prioridade neste momento.

Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pelo apoio contínuo. Informações sobre possíveis remarcações ou reembolsos serão comunicadas em breve.

Agradecemos pela compreensão."

