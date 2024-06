Após 9 dias, Mamma Bruschetta tem alta hospitalar

Mamma Bruschetta, aos 74 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (19) após uma internação no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Segundo seu assessor a Quem, Thiago Nielsen, ela estava assinando a papelada para retornar para casa após ser diagnosticada com infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada desde o dia 10 de junho.

Esta é a segunda vez que a atriz e apresentadora é hospitalizada em 2024, a primeira ocorrendo em janeiro por arritmia cardíaca e pneumonia. Em declarações anteriores, Mamma comemorou sua recuperação após a primeira internação, compartilhando sua gratidão aos apoiadores.

"Graças a Deus, já estou em casa, já tive alta, já estou trabalhando! A quem interessar possa: Mamma Bruschetta voltou!", anunciou animada nas redes sociais. Nos últimos anos, enfrentou desafios de saúde, incluindo um tratamento bem-sucedido para câncer no esôfago, descoberto durante exames pré-operatórios para uma bariátrica.

Em agosto de 2020, ela falou sobre seu estado de saúde em seu canal no YouTube, destacando a incerteza do processo de cura do câncer. "Embora eu não tenha mais nenhum nódulo, por enquanto, estou em remissão. Agora, curada, só em cinco ou seis anos a gente vai saber", afirmou, enfatizando a necessidade contínua de acompanhamento médico.

