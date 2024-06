Rodriguinho diz que se decepcionou com amigos após sair do BBB 24 - (crédito: Reprodução/ YouTube)

Rodriguinho abriu o coração sobre as consequências pessoais após sua participação no BBB 24, revelando ter perdido amizades significativas devido ao que descreve como "cancelamento" dentro do programa. Em entrevista ao Selfie Service, o cantor compartilhou como sua esposa enfrentou críticas intensas e rompeu com diversas amizades em sua defesa.

"Minha esposa discutiu com todo mundo, ela não quis saber, desfez amizades para caramba", explicou ele, refletindo sobre o impacto das polêmicas no relacionamento e na vida pessoal. Ele também expressou sua decepção com amigos que, segundo ele, não o apoiaram nos momentos difíceis.

"Eu aceito o Brasil inteiro falando de mim, pode falar, eu sou artista e a vida inteira falaram de mim. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece… Ah, aí não. Separei o joio do trigo legal", afirmou, usando uma metáfora bíblica para descrever como identificou verdadeiros amigos.

Rodriguinho destacou a dificuldade de lidar com a traição de amigos próximos: "Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Você vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber", concluiu, revelando a profundidade das feridas emocionais causadas pela experiência no reality.

O post Rodriguinho diz que se decepcionou com amigos após sair do BBB 24 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.