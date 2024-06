Morre Chrystian, cantor sertanejo da dupla com Ralf

Morreu na noite desta quarta-feira (19/6) o cantor Chrystian. O goiano fez carreira como cantor da dupla com Ralf. A informação foi confirmada pela equipe do artista em um comunicado pelas redes sociais.



"Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo", diz trecho da nota.

Chrystian tinha sido internado nesta quarta, o anúncio da morte ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20/6). A causa da internação e da morte não foi divulgada.

Histórico de sucesso

A nota divulgada pela equipe do artista pontua os feitos na carreira de Chrystian ao longo dos anos.

"Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil."