Luciana Salum lança livro nesta quinta-feira (20/6) sobre Lacan

A psicanalista, ensaísta e pesquisador Luciana Salum lança, em 20/6, às 18 horas, na Platô Livraria (CLS 405, Bloco A, Loja 12), o livro Lacan e a estrutura da cadeia significante (Toro Editora). Luciana foi finalista do Prêmio Jabuti, com o livro Fragmentos.



No livro que autografa hoje, ela toma como ponto de partida o conto A carta roubada, de Edgar Allan Poe, para propor uma iniciação ao pensamento de Jacques Lacan (1901-1981), psiquiatra e psicanalista francês que se distinguiu por fazer uma leitura crítica e releitura inovadoras da obra de Freud, o criador da psicanálise.



Além do conto de Edgar Allan Poe, Luciana recorre ao ensaio de Lacan Seminário sobre A carta roubada, de 1966, para estabelecer uma ponte de compreensão do leitor com os conceitos do psicanalista francês:“Sua condução habilidosa ajuda o leitor não só a enfrentar a aridez do exercício proposto por Lacan, mas também a compreender como a escolha do conto de Edgar Allan Poe e do jogo da moeda podem mostrar a relação entre estrutura, repetição e cadeia signi­ficante”, escreveu psicanalista Michele Faria.