Ator que interpretou Rei Davi na Record TV humilha cantor em estúdio

Na noite desta quinta-feira (20), o cantor e apresentador Douglas Nobre desabafou em suas redes sociais, sobre uma humilhação que sofreu por parte do cantor e ator Leandro Léo na tarde da última quarta-feira (19) em Guarulhos. Leandro começou a carreira artística ainda criança, participando do filme Castelo Rá Tim Bum, do Sítio do Pica Pau Amarelo e já adulto, de vários outros projetos, interpretando por exemplo, o Rei Davi na Record TV. O artista também é conhecido na música, onde compôs com o humorista Rafael Portugal o hit "João de Barro", interpretada pela cantora Maria Gadú, onde Léo já lançou várias músicas com a artista.

Douglas é cantor e compositor, tem várias músicas em português e espanhol, e já divulgou seu trabalho em diversos países latinos, além de ter lançado recentemente alguns feats, dentre eles com o ex-BBB e ator Kaysar, o que te proporcionou participações no programa Mais Você na TV Globo e Programa do João na Band. O artista é conhecido pelo seu talk show "De Cara com Douglas Nobre", onde já passaram os principais artistas no canal, dentre eles: Juliana Paes, Vera Fischer, Cleo, Gloria Pires, Cauã Reymond, Letícia Colin, Bárbara Paz, Marcos Pasquim, Marcelo Adnet, Giovanna Lancellotti, Marieta Severo, Herson Capri, Dira Paes, Cássia Kis, Lima Duarte, Ísis Valverde, Camila Morgado, Murilo Benício, Elza Soares, Vera Holtz, Zélia Duncan, Sandra de Sá, Rodrigo Lombardi, Danton Mello, Whindersson Nunes e vários outros.

Douglas revela no vídeo, que convidou Leandro pelo whatsapp e explicou que seria uma entrevista e no final cantariam uma música juntos. Léo aceitou o convite e perguntou se poderia levar o violão para ser algo mais original. Já no estúdio, o artista chegou super receptivo e animado. Eles gravaram a entrevista que durou aproximadamente 50 minutos e depois da gravação, Léo perguntou se eles não iriam cantar. Douglas disse que poderiam fazer voz e violão, mas que teriam pouco tempo, pois tinham que entregar o estúdio em 30 minutos. Eles ensaiaram, gravaram e saíram do estúdio para um hall de entrada onde tinha um coffee break. Eles começaram conversar normalmente e do nada, Leandro começou atacar Douglas com várias falas na frente de todos que estavam presente.

"Não queira mostrar ser uma coisa que você não é", "Quando a TV Globo me desligou, eles somente me mandaram um email e não se importaram se eu estava com minha família no Rio. Então porque vou passar a mão na sua cabeça?", "Eu tenho uma das músicas mais tocadas no Brasil", "Eu sou foda para um caralho", "Você vai ficar fazendo isso para ser aceito, para as pessoas terem pena de você?", "O que você fez hoje, foi igual um homem que entra no quarto, tranca a porta, e fala para a mulher que não vai transar com ela", "Maria Gadú jamais viria aqui", essas foram algumas das frases que o ator falou para o Douglas na frente de todos que estavam presentes, incluindo da irmã dele, uma menina de 16 anos.

O comunicador revelou que não teve reação para rebater, pois ficou chocado com as falas do artista e também ficou com receio de se "queimar" no estúdio de gravação, já que são seus parceiros há um tempo. Douglas finalizou dizendo que toda gravação com o artista não irá para o ar e será descartado. Até o momento, Leandro Léo não se pronunciou.

Confira o vídeo aqui!

