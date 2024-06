Tadeu Schmidt fala sobre filha queer: 'Errado é ser hétero e ter várias amantes'

Tadeu Schmidt abriu o coração sobre a criação de sua filha, Valentina, de 22 anos, que se assumiu queer. O apresentador do Big Brother Brasil avaliou o fato da primogênita fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+

Em entrevista à revista Quem, o jornalista comentou o fato da herdeira ser uma pessoa cuja identidade de gênero ou sexualidade não é correspondente as ideias estabelecidas sobre os respectivos pontos, especialmente a normas heterossexuais.

"Para os pais que estão passando por esse momento de descoberta: não tem nada de errado. Não tem porque você ficar se preocupando, criticando. Não existe nada de errado na orientação sexual da pessoa. Isso diz respeito a ela", ressaltou Tadeu Schmidt, que também é pai de Laura, de 20 anos, fruto do seu casamento com Ana Cristina Schmidt.

Por fim, Tadeu Schmidt foi sincero com sua reflexão acerca do assunto. "Errado é trair, é você ser um casal hétero e ter várias amantes. Errado é ser desonesto, ser mentiroso. Agora a orientação sexual da pessoa? Esquece isso", disse ele. "Cada um que viva do jeito que quiser. Pelo amor de Deus, isso [o duvidar] é muito ultrapassado. E tenho dificuldade de entender os questionamentos. Mas tenho absoluta certeza de que a cada dia que passa o ser humano vai se tornando menos preconceituoso", pontuou.

