Eliza Borges apresenta no Clube do Choro show em homenagem a Marisa Monte

O Clube do Choro será palco hoje de uma homenagem à cantora Marisa Monte, a partir das 20h. O show Eliza canta Marisa completa seis anos desde a sua estreia. Sucesso de público e de crítica, intimista e energético, ao mesmo tempo, o espetáculo tem a participação dos músicos Charles Roberto, no violão, Dido Mariano, no baixo, George Lacerda, na percussão, Rhuan Borges, no saxofone, e Marquinhos Paes, na bateria.

Eliza sempre desejou fazer um espetáculo inteiro dedicado a uma das maiores estrelas da MPB. Para a cantora brasiliense, Eliza canta Marisa é a realização de um sonho. "Fiz questão de incluir músicas de todos os discos lançados por ela. Desde o primeiro álbum até o mais recente. Quando eu criei (o projeto), pedi para que o fã clube oficial da Marisa mandasse as músicas que mais agradassem a eles ", destaca ela. Das 37 canções recomendadas pelos admiradores da renomada compositora, 28 entraram no show.

Ela ressalta que quem ama Marisa Monte, se emociona com a apresentação e canta desde a primeira à última canção. Além do repertório musical, a cantora celebra o legado de Marisa Monte ao se caracterizar completamente na personagem, desde os gestos ao figurino. "Marisa é uma mulher forte determinada tem uma postura cênica incrível, além de ser uma cantora extremamente afinada e consagrada por canções que constroem não somente a minha história, mas também de um público imenso", explica Eliza sobre a sua "musa inspiradora" e artista preferida, que ela assistiu todas as vezes que se apresentou em Brasília.

A brasiliense começou no meio da arte sonora em 2001 após o convite de amigos para que ela cantasse em um carnaval na Bahia: "Eu liderava um trio elétrico e cantei para mais de 100 mil pessoas. Depois disso, profissionalizei e nunca mais parei".

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*

Eliza canta Marisa

Hoje a partir das 20h, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$35 no site Bilheteria Digital.