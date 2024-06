Luigi Tomé posta foto de biquíni recebe ataques homofóbicos e rebate

Luigi Tomé, filho da atriz Luiza Tomé, rebateu uma crítica que recebeu nas redes sociais ao posar de biquíni na praia. Na última quinta-feira (27/6), o modelo de 20 anos expôs ter sido vítima de homofobia enquanto viajava de ônibus do Rio para São Paulo.

"Filho de famosa, todo mundo acha lindo, maravilhoso, queria ver se fosse um normal se iam elogiar", escreveu um internauta na foto de Luigi Tomé. Rapidamente, Luigi se defendeu e respondeu: “Sim, por isso seu perfil nem foto tem… Porque até você sabe que é feio é melhor nem se expor, vai se tratar”. Já Luiza Tomé defendeu o filho: "Deus abençoe você também".

Já no ônibus, ele disse ter sofrido homofobia de uma mulher que estava sentada do lado dele. “Ela estava mandando mensagens para os outros falando de mim, das minhas unhas, das roupas que estou usando… Sentei do lado dela a viagem inteira”, contou ele nos stories do instagram. O jovem lamentou o preconceito que enfrentou: “Mais um dia sendo viado e sofrendo homofobia, voltando para São Paulo. Boa noite pra quem?”.