Evento Ruas Convida N’ Funk ocupa a Praça do Cidadão neste sábado .

O projeto Ruas Convida N’ Funk promove shows na Praça do Cidadão em Ceilândia Norte, no dia 6 de julho, a partir das 18h. Os show serão realizado pelos DJs Erick Jay e Nyack, de São Paulo.

O evento preza pela valorização da cultura, revivendo a essência das discotecas de diferentes épocas. Criado em 2018 pelos produtores Alessandro Souza e Jean Carlos, Ruas Convida N’ Funk conquistou destaque na agenda cultural do Distrito Federal, oportunizando uma experiência única, transportando o público para diferentes épocas musicais, valorizando a arte da discoteca e a dança. O projeto surge com uma iniciativa independente com produtores de Ceilândia, ocupando espaços públicos e possibilitando o acesso à cultura e à música.

Serviço

Ruas Convida N’ Funk

Dia 6 de julho, às 18h, na Praça do Cidadão em Ceilândia Norte. Ingressos: R$10 (1º lote), no Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos