Entrevistado comete gafe e chama Patrícia Poeta de Fátima ao vivo

A segunda-feira começou com celebrações e pequenos imprevistos para Patrícia Poeta, que marca dois anos à frente do Encontro na Globo. Juliane Massaoka, encarregada de visitar telespectadores dedicados ao programa, encontrou-se inicialmente em uma situação inusitada. Durante uma visita à família Leite, notória torcedora do Corinthians, o patriarca, seu Ciço, inadvertidamente chamou Patrícia de "Fátima", uma confusão derivada da origem do programa criado por Fátima Bernardes em 2012.

Enquanto o Corinthians se preparava para um clássico contra o Palmeiras, Juliane explorou o fervor da família pelo clube, revelando até detalhes inusitados como o batizado de um neto realizado no Parque São Jorge. "Nem no batizado o Timão faltou, teve toalha do Timão até no batizado do neto. É isso mesmo?", perguntou a repórter, em meio a risos e histórias familiares emocionantes.

Durante a conversa animada sobre o amor ao clube, seu Ciço aproveitou para parabenizar Patrícia pelos seus dois anos no Encontro. Apesar da gafe inicial, Juliane manteve o foco na história da família Leite, capturando a essência da paixão corintiana que permeia todos os aspectos de suas vidas.

Enquanto o cinegrafista registrava a decoração especial da casa, repleta de símbolos corintianos, Juliane continuou sua reportagem, ignorando habilmente a confusão. A visita culminou em um retrato vívido da devoção dos torcedores, onde o futebol se entrelaça intimamente com suas vidas cotidianas e celebrações familiares.

