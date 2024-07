Garota do Momento: saiba quem interpretará marido abusivo de Maria Flor

A Globo já definiu qual ator interpretará o marido abusivo da personagem de Maria Flor em Garota do Momento, próxima novela das 18h. A trama escrita por Alessandra Poggi tem estreia prevista para o dia 4 de novembro.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Menezes, da coluna Play, do jornal O Globo, o papel de Nelson, marido abusivo de Anita (Maria Flor), será de Philipp Lavra, ator que fez a série Notícias Populares, no Canal Brasil. Na trama, eles serão pais de dois filhos, Guto e Edu.

No decorrer da história, no entanto, Anita se apaixonará por outro homem: Alfredo (Eduardo Sterblitch), um apresentador de TV que é casado com a personagem de Maria Eduarda de Carvalho, com quem tem uma filha, que será vivida por Klara Castanho.

Elenco de Garota do Momento

Além de Philipp Lavra, Klara Castanho, Eduardo Sterblitch e Maria Eduarda de Carvalho, outros nomes confirmados em Garota do Momento até o momento são: Duda Santos, Pedro Novaes, Palomma Duarte, Lilia Cabral, Maisa, Fabio Assunção, Danton Mello, Letícia Colin, Caio Manhente, Debora Ozório, Débora Nascimento e Pablo Sanábio.

