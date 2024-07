Renascer: saiba como foi a morte de José Inocêncio na primeira versão

Se o remake de Renascer seguir pelo mesmo caminho da versão original, exibida em 1993, José Inocêncio, personagem de Marcos Palmeira, morrerá no final da novela.

Nos próximos capítulos, aliás, o fazendeiro conseguirá escapar e até mesmo enganar a morte. No entanto, o personagem irá sucumbir na reta final da trama.

Como foi a morte de José Inocêncio na 1ª versão de Renascer?

Na versão de 1993, Antonio Fagundes interpretava José Inocêncio. Nos capítulos finais da novela, quando já estava com a saúde bastante frágil, o personagem sofreu um acidente e ficou ainda mais debilitado.

O produtor de cacau, no entanto, recusou qualquer tipo de tratamento e ficou doente na cama. Ele passou a agonizar e delirar, chegando a pedir para o filho, João Pedro (Marcos Palmeira) chamar Maria Santa (Patrícia França).

Ao perceber o sofrimento do pai, João decidiu procurar o tal facão nos pés do jequitibá e desenterrá-lo. Dessa forma, José Inocêncio pode finalmente morrer em paz. Antes disso, os dois tiveram uma reconciliação emocionante.

"Eu tive lá no pé do jequitibá-rei. Eu ranquei o facão que tava enfiado nele. Como era de sua vontade, não era? Eu não quero ver o senhor sofrendo desse jeito, não. Esse seu filho enjeitado, ele lhe quer muito", disse o caçula. "Só ocê memo para me fazer essa caridade. Eu não tava conseguindo ir embora, causo que meu facão tava fincado lá", afirmou Inocêncio.

Neste momento, então, o fazendeiro pediu perdão ao filho: "Eu amo você, meu filho. Me perdoe por nunca ter lhe dito isso", dirá ele, morrendo logo em seguida. Depois, Maria Santa, surgiu para buscar o amado, como havia prometido a ele.

Relembre a cena da morte de José Inocêncio em Renascer (1993):

