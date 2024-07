Festival Marco Zero começa neste sábado em 3 cidades e no Plano Piloto

As atividades do festival são gratuitas - (crédito: Divulgação / Gustavo Serrate)

A sétima edição do Marco Zero - Festival Internacional de Danças em Paisagem Urbana será realizada no Distrito Federal de 6 a 13 de julho. Serão 16 intervenções artísticas e duas oficinas realizadas em diferentes espaços de Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto. A programação é gratuita.

A abertura do evento ocorre neste sábado (6/7), às 17h, no gramado da 216 norte. A artista indígena Idiane Crudzá apresenta Toda cidade já foi floresta. Com performistas de diferentes regiões do país e de fora do Brasil, a iniciativa também traz o projeto Seio Sonoro, que ocorrerá no Metrô Galeria para celebrar as mulheres da cidade. A programação completa pode ser encontrada no site do evento.

“A rua representa a fusão do mundo ordinário, cotidiano, corriqueiro e das manifestações extraordinárias, imponderáveis. Escolher agir nesse espaço de resistência, feito de memórias, de fluxos e presenças distintas, é o fio condutor do festival desde a sua criação há quase 20 anos”, explica Marcelle Lago, dançarina, idealizadora e coordenadora do Marco Zero.