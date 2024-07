Record quer rival de Isabelle do 'BBB 24' para participar de 'A Fazenda 16'

De acordo com o portal LeoDias, após o sucesso de Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 24, a Record está de olho em sua adversária, Marciele Albuquerque, para o elenco de A Fazenda 16. Marciele, indígena do povo Munduruku e Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, é ativista e fenômeno na web, com mais de 706 mil seguidores.

A intenção da emissora é atrair um novo público e competir com o sucesso de Isabelle no BBB, especialmente considerando a popularidade do festival no Amazonas. Marciele, com 30 anos, tem se destacado não só por sua beleza, mas também por seu ativismo.

A Record vê nela uma oportunidade de agregar diversidade ao reality show e atrair seguidores apaixonados pelo festival de Parintins. A expectativa é que sua participação em A Fazenda 16 traga uma nova dinâmica ao programa, aumentando a audiência e a repercussão nas redes sociais.

O reality show comandado por Adriane Galisteu também ganha força no digital, com fãs e haters de Isabelle acompanhando a edição tanto no canal aberto quanto no streaming PlayPlus. A inclusão de Marciele promete acirrar ainda mais os ânimos dos espectadores, trazendo um público engajado e ávido por novidades.

