Nego do Borel desafia filho de Otávio Mesquita após levar tapa na cara

Nesta quinta-feira (4), Nego do Borel causou alvoroço ao afirmar estar sendo perseguido por Luiz Otavio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. O cantor, que recentemente se envolveu em uma briga pública com Luiz em um bar de São Paulo, desafiou o influencer para um enfrentamento direto em um novo vídeo publicado no Instagram.

A contenda teve início quando Nego acusou Luiz de persegui-lo e expor sua família nas redes sociais, alegando que Luiz teria agredido-o fisicamente sem motivo anteriormente.

"Você quer desafiar, quer lutar comigo? Vou propor uma parada de homem – o que você não fez comigo – eu vou viajar, ficar um mês fora. Quer muito lutar comigo? Vou propor uma coisa para você: se você for homem, você vem aqui no Rio. Você tem 24 horas", desafiou o cantor.

Antes do confronto, Luiz provocou Nego em um vídeo desafiando-o para uma luta, insinuando que o funkeiro só "bate em mulher". O encontro no restaurante resultou em mais confrontos verbais e Nego gravou a discussão, acusando Luiz de falta de respeito. A situação escalou quando Nego afirmou que iria processar Luiz pelos eventos ocorridos, prometendo consequências legais severas.

Segundo Nego do Borel, o conflito teve origem na insistência de Luiz para que ele aceitasse lutar no Fight Music Show. O cantor prometeu seguir adiante com medidas legais contra Luiz, levando a disputa pública a novos patamares de tensão e repercussão nas redes sociais.

