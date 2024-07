Grupo Barbatuques celebra 25 anos com dois shows em Brasília

O grupo musical Barbatuques celebra 25 anos de carreira em turnê nacional por 15 cidades do Brasil. Hoje e amanhã, será a vez de Brasília receber o show, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Íbero-americano. A série de apresentações homenageia Fernando Barba, criador do grupo, que morreu em fevereiro de 2021.

O processo de criação do novo repertório para o show comemorativo começou na pandemia: "A gente fazia as composições em casa e gravava. Aos poucos, voltamos ao estúdio para reforçar algumas coisas que a gente tinha gravado separado", relata João Simão, integrante do Barbatuques. O conjunto tocará hits mais antigos e novas músicas que produziram recentemente em parceria com nomes, como Lenine e Russo Passapulso.

Reconhecida pela linguagem de percussão e música corporal, a banda ministra oficinas gratuitas para o público a partir de 14 anos na Escola de Música de Brasília sobre o estilo artístico do qual trabalham, além de valorizar a educação e a pedagogia. Segundo João, a procura para as aulas é tão grande que, mesmo com 100 vagas, as inscrições esgotam em poucos dias.

"O Barbatuques, antes de ser um grupo artístico, começou como um curso de rítmica corporal em uma escola de música da qual Fernando Barba era um dos donos. Era um dos donos. Então, continuar com esse trabalho é um legado muito importante", explica o membro do conjunto.

As oficinas buscam promover uma maior acessibilidade por parte do público e divulgar esse estilo de arte. "Fazer música com o corpo e despertar nas pessoas essa visão do corpo como uma possibilidade de produzir sons, ritmos e melodias através de jogos musicais é o objetivo", detalha o músico sobre o projeto.

Barbatuques

25 anos! Brasília

Hoje, às 20h, e amanhã, às 16h, no Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano). Ingressos no Sympla a partir de R$20.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco



