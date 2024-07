Teve problemas para baixar livros no Kindle? Entenda o que aconteceu

A Amazon apresentou problemas em relação ao seu e-reader Kindle entre os dias 3 e 4. De acordo com o site Good e-Reader, não era possível baixar novos livros no dispositivo. Além disso, foram reportadas dificuldades para ler os livros na biblioteca que ainda não haviam sido completamente baixados.

Assim, tornou-se impossível ler qualquer mídia cujo download não tivesse sido feito anteriormente. Segundo o veículo, houve ainda relatos de que os livros até poderiam começar a ser baixados, mas o download não podia ser finalizado.

Também houve informações de obstáculos ao download de livros em sites como o Downdetector. Ao que tudo indica, foi um problema que afetou diversos países.

O Good e-Reader entrou em contato com a Amazon, dona do Kindle. A empresa afirmou que tinha conhecimento do bug e que a raiz do problema estava nos servidores da companhia.

Dessa forma, demoraria, no mínimo, 48 horas a partir de quarta-feira até que o e-reader voltasse a baixar livros normalmente. Portanto, não haveria nada que o usuário pudesse fazer para resolver o problema por si só. Nas redes sociais, algumas publicações indicam que o problema ocorreu também no Brasil.

De acordo com relatos, ações como desligar e ligar o dispositivo e deletar o livro que se deseja ler para baixá-lo novamente não teriam funcionado.

O contratempo se aplicaria apenas aos dispositivos Kindle, não envolvendo os aplicativos para Android e iOS. Logo, ainda seria possível ler e acessar os livros na biblioteca nos aparelhos que contêm esses sistemas operacionais.

De acordo com o site The Verge, o problema já pode estar solucionado. Em um e-mail enviado ao veículo, a Amazon reconheceu que usuários vinham enfrentando um contratempo que impactava sua capacidade de baixar livros, declarando que a questão foi arrumada.

Ao Estadão, a Amazon reconheceu o problema e diz que já foi resolvido: "No dia 3 de julho, alguns clientes de Kindle enfrentaram um problema que afetou o download de e-books. A situação foi rapidamente resolvida."