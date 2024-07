Festival reúne dançarinos brasileiros e angolanos em Brasília

O fim de semana em Brasília será marcado pelo Festival Internacional de Dança IDAEB, com programação recheada de atrações nacionais e internacionais. Com eventos previstos para esta sexta-feira (5/7), sábado (6) e domingo (7), dançarinos brasileiros e angolanos se dividem entre o Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, Trecho 2) e o Espaço Cultural Renato Russo (CRS 508) para trazer o melhor dos estilos kuduro, afro house, popping e breaking. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 50 no site do IDAEB Brasil ou na Sympla.

Vandro Poster, Hellie Groove e B-Boy Erivan são representantes de Angola no festival, que conta com as participações de JP Black, Luara Bombom, Gil Tobias, Laranjinha, Bruno Vitor e Geo para representar o time de profissionais brasileiros. Outros estilos de dança, como locking, samba, jongo, passinho, jazz funk, afrofusion e dança contemporânea também serão contemplados pelo evento, que inclui apresentações, batalhas de dança, competições, oficinas e palestras.

Programação

Sexta-feira (5): O espetáculo de dança Dentro do rio, às 19h, no CCBB, apresenta o dançarino Laranjinha explorando a realidade dos dançarinos das comunidades cariocas, enquanto Luara Bombom conecta o samba do passado, presente e futuro, e a idealizadora do festival, Lenna Siqueira, apresenta um trecho do espetáculo Caminhada.

Sábado (6): Ballroom Uma vivência pela house of Zion, que inclui oficina de vogue femme e roda de conversa com Raio Zion e Úrsula Zion, às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo. Oficina de breaking, às 9h e oficina de jazz funk, às 10h, também no Espaço Cultural Renato Russo.

Domingo (7): O Espaço Cultural Renato Russo sediará uma batalha seletiva, onde dançarinos de diferentes estilos competem em técnica, criatividade, musicalidade e presença de palco. A final da batalha será no dia 14, no CCBB. Oficina de dança negra contemporânea, às 9h, também no Espaço Cultural Renato Russo.