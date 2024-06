CCBB realiza mostra de filmes estrelados por Al Pacino

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe, a partir do dia 2 de julho, a mostra Pacino. A programação exibe, entre os os meses de julho e agosto, 24 longa-metragens de Al Pacino. A mostra oferece ao público a oportunidade de ter contato com o trabalho do ator, além deu um debate com o curador Paulo Santos Lima.

Al Pacino marcou a filmografia mundial com atuações que o transformaram em um dos ícones do cinema. Entre os longas que serão exibidos estão O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola), O Informante (Michael Mann), Scarface (Taylor Hackford) e Perfume de Mulher (Martin Brest). A mostra promove também uma sessão com recursos de acessibilidade (legendagem descritiva, áudio descrição e Libras) do filme Um dia de cão (Sidney Lumet), no dia 19 de julho, às 17h30.

Além das exibições, haverá um debate entre o curador Paulo Santos Lima e um especialista local, no dia 11 de julho, às 19h30, e um curso que oferecerá um panorama geral sobre os modos de atuação no cinema e sobre o método moderno nos Estados Unidos. As inscrições para o curso devem ser feitas através do e-mail cursopacinodf@fumacafilmes.com.br. O debate, o curso e a sessão inclusiva serão gratuitos, mediante emissão de ingresso liberados às 12h do dia anterior. Os ingressos para as demais sessões custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos, a partir das 12h da sexta-feira anterior ao dia da sessão, na bilheteria física ou no site bb.com.br/cultura.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (2/7)

17h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital - 14 anos

20h Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital - 14 anos

3 de julho

17h Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital - 12 anos

19h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital - 12 anos

4 de julho

17h Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital - 14 anos

19h30 Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital - 16 anos





5 de julho

16h Um Momento, uma Vida (1977), de Sydney Pollack, 125’, digital - 10 anos

18h30 Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital - 14 anos

6 de julho



14h45 City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital - 14 anos

17h O Informante (1999), de Michael Mann, 158’, digital - 14 anos

20h Manglehorn (2014), de David Gordon Green, 98’, digital - 14 anos





7 de julho

15h O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, 175’, digital - 14 anos

18h30 O Poderoso Chefão II (1974), de Francis Ford Coppola, 202’, digital - 14 anos

9 de julho

16h30 Um Domingo Qualquer (1999) de Oliver Stone, 158’, digital - 18 anos

19h30 Tudo por Dinheiro (2005), de D. J. Caruso, 122’, digital - 14 anos

10 de julho



16h Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital - 16 anos

19h Perfume de Mulher (1992), de Martin Brest, 157’, digital – Livre

11 de julho



16h30 O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital - 16 anos

19h30 DEBATE

12 de julho



14h30 Curso

17h Justiça para Todos (1979), de Norman Jewison 120’, digital - 16 anos

19h30 City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital - 14 anos

13 de julho

14h30 curso

17h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital - 14 anos

20h Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital - 14 anos

14 de julho



14h30 CURSO

17h Era uma Vez em... Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital - 16 anos

20h Vítimas de uma Paixão (1989), de Harold Becker, 113’, digital - 16 anos

16 de julho



15h30 O Poderoso Chefão III (1990), de Francis Ford Coppola, 171’, digital - 14 anos

19h Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital - 16 anos

17 de julho



16h Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital - 14 anos

19h30 Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital - 14 anos

18 de julho



17h Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital - 16 anos

19h30 Tudo por Dinheiro (2005), de D. J. Caruso, 122’, digital - 14 anos

19 de julho



17h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital - 12 anos *

20h Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, 102’, digital - 14 anos

*sessão com acessibilidade (legendagem descritiva e audiodescrição)

20 de julho

16h O Poderoso Chefão III (1990), de Francis Ford Coppola, 171’, digital - 14 anos

19h30 Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital - 12 anos

21 de julho

16h30 Um Momento, uma Vida (1977), de Sydney Pollack, 125’, digital - 10 anos

19h Scarface (1983), de Brian De Palma, 170’, digital - 18 anos

23 de julho

16h30 O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital - 16 anos

19h30 City Hall – Conspiração no Alto Escalão (1996), de Harold Becker, 111 min, digital - 14 anos

24 de julho

17h Dick Tracy (1990), de Warren Beatty, 105’, digital - 12 anos

19h Um Domingo Qualquer (1999) de Oliver Stone, 158’, digital - 18 anos

25 de julho

16h Era uma Vez em... Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital - 16 anos

19h O Pagamento Final (1993), de Brian De Palma, 144’, digital - 14 anos

26 de julho

15h Serpico (1973), de Sidney Lumet, 130’, digital - 12 anos

17h30 O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, 175’, digital - 14 anos

27 de julho

16h Justiça para Todos (1979), de Norman Jewison 120’, digital - 16 anos

18h30 Fogo contra Fogo (1995), de Michael Mann, 170’, digital - 14 anos

28 de julho

16h30 Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, 110’, digital - 16 anos

19h Donnie Brasco (1997), de Mike Newell, 147’, digital - 16 anos







30 de julho

16h30 O Informante (1999), de Michael Mann, 158’, digital - 14 anos

19h30 Vítimas de uma Paixão (1989), de Harold Becker, 113’, digital - 16 anos





31 de julho

17h Manglehorn (2014), de David Gordon Green, 98’, digital - 14 anos

19h Era uma Vez em... Hollywood (2019), de Quentin Tarantino,162’, digital - 16 anos

1 de agosto

14h30 O Poderoso Chefão II (1974), de Francis Ford Coppola, 202’, digital - 14 anos

18h30 O Poderoso Chefão III (1990), de Francis Ford Coppola, 171’, digital - 14 anos







2 de agosto

16h Espantalho (1973), de Jerry Schatzberg, 113’, digital - 14 anos

18h30 Scarface (1983), de Brian De Palma, 170’, digital - 18 anos

3 de agosto

17h Dick Tracy (1990), de Warren Beatty, 105’, digital - 12 anos

19h30 Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, 125’, digital - 12 anos

4 de agosto

16h Perfume de Mulher (1992), de Martin Brest, 157’, digital - Livre

19h O Advogado do Diabo (1997), de Taylor Hackford, 144’, digital - 16 anos

Serviço

Mostra PACINO

Dos dias 2/6 à 4/8, a partir das 14h30, no cinema do CCBB Brasília . Ingressos a partir de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Classificação indicativa: conforme a programação.