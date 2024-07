Morre produtor de 'Avatar' e 'Titanic' Jon Landau, aos 63 anos

Jon Landau, o produtor de cinema vencedor do Oscar, faleceu aos 63 anos em decorrência de um câncer, segundo informações do The Wrap. Conhecido por suas colaborações com o renomado diretor James Cameron, de 69 anos, Landau foi uma figura-chave em alguns dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema, incluindo "Titanic" e a franquia "Avatar".

Nascido em 30 de julho de 1960, em Nova York, Jon Landau era filho dos produtores Ely e Edie Landau. Ele estudou na School of Cinematic Arts da USC e rapidamente se destacou na indústria cinematográfica. Durante a década de 1990, atuou como vice-presidente executivo de produção de longas-metragens na Twentieth Century Fox, supervisionando filmes como "Duro de Matar 2", "True Lies", "Power Rangers" e "O Último dos Moicanos".

"Titanic" (1997) foi o trabalho mais lembrado de Landau, o que lhe rendeu um Oscar e se tornou o primeiro filme a atingir a marca de US$ 1 bilhão nas bilheteiras. Sua colaboração contínua com James Cameron resultou na bem-sucedida franquia "Avatar", onde ele foi fundamental na expansão e desenvolvimento das sequências.

Nos últimos anos, Landau trabalhou com a Walt Disney Company na criação da atração "Avatar" no parque temático Animal Kingdom, no Walt Disney World, e estava envolvido na produção das sequências de "Avatar". "Avatar: The Way of Water", lançado em 2022, arrecadou mais de US$ 2,3 bilhões mundialmente. Landau estava a bordo para produzir todas as quatro sequências planejadas, com "Avatar 3" previsto para dezembro de 2025.