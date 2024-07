Bleach Rebirth of Souls é o novo jogo baseado no renomado mangá de Tite Kubo

Com um trailer poderoso, Bleach Rebirth of Souls mostra que vai seguir passos de outros jogos focados em adaptar os mangÃ?¡s da Weekly Shonen Jump. - (crédito: ReproduÃ?§Ã?£o/Bandai Namco)

Na noite da última sexta-feira (5/6), durante a apresentação do evento Bandai Namco Showcase na Anime Expo 2024 em Los Angeles, a gigante japonesa mostrou diversos títulos em que tem trabalhado, como Dragon Ball Sparking! Zero e o jogo de Sword Art Online, porém, de surpresa no fim do evento a empresa mostrou o primeiro trailer e uma rápida apresentação do mais novo jogo de Bleach.



Bleach Rebirth Of Souls, é o mais novo jogo baseado no mangá de Tite Kubo, Ichigo Kurosaki disputará lutas com outros ceifeiros de almas, em uma adpatação inédita da história nos moldes do mais recente jogo de Dragon Ball, Kakarot, criado como um RPG que conta com verossimilhança monstruosa com as páginas publicadas na Weekly Shonen Jump e o anime produzido pela Toei Animation. No novo título, os jogadores poderão utilizar habilidades únicas como a Bankai e desbloquear novas formas em batalha para conquistar a vitória contra seus oponentes. Mais detalhes sobre o jogo serão revelados pela Bandai Namco nos próximos meses.

Bleach é uma série de mangá popular com batalhas de espadas, publicada na revista de mangá adolescentes da Shueisha, Weekly Shonen Jump, até 2016. A série animada de TV foi ao ar de 2004 até março de 2012 e teve um total de 4 filmes lançados até o momento. O jogo ainda não tem uma data de lançamento anunciada. Bleach Rebirth Of Souls será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.