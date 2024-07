Ceilândia recebe oficina de escrita para formar novos autores

Dia 25 de julho é comemorado o dia nacional do escritor. Para ajudar a nova geração de autores que deseja ascender, a escritora e fundadora da Editora Escreva, Hulda Rode, oferece a oficina Escreva a sua história: o caminho para escrever o seu primeiro livro. No mesmo dia da celebração, o Sesc de Ceilândia recebe o treinamento gratuito mediante inscrição.

Escritora desde criança, Hulda é autodidata. Percebeu na fase adulta que o propósito da própria existência é escrever. Os desafios do mercado editorial a inspiraram a criar a Escreva e acolher as minorias da área. “60% dos nossos autores são pessoas negras, mulheres, idosos e PCDs. Mostro que a literatura também pode ser uma fonte de renda extra”, argumenta.

Hulda Rode, autora de 'Manual do autor' (foto: Divulgação )

A oficina está na 17ª edição de treinamento gratuito. Hulda afirma que muitas pessoas querem escrever um livro mas não sabem por onde começar. A metodologia do projeto é desenvolvida para pessoas de qualquer nível acadêmico e cada passo é planejado para obter um produto em 90 dias. “Organizar uma rotina, uma jornada de autoconhecimento e botar em prática são pontos essenciais”, pontua a autora.

Com o produto pronto, Hulda também estimula os alunos a pensar no pós-projeto: compreensão do mercado editorial, evento de lançamento, reconhecimento social, mecânica das livrarias e conquista de novos leitores são temas abordados. O plano de ação já treinou mais 1000 aprendizes que implementaram as técnicas com sucesso.

Hulda expõe que pessoas com doenças raras na literatura são uma demanda social: “Livros sobre patologias de alta complexidade são ausentes. Os pacientes estudam as próprias condições e podem ajudar na criação de políticas públicas. Isso também dá um estímulo para viver.” A experiência pessoal da autora mostra que sonhos podem ser realizados.

Ela declara ainda que o livro é um ato de liberdade e transforma vidas. Com pupilos de crianças a idosos, Hulda ressalta que ninguém se imagina no lugar onde grandes autores estão até realmente alcançá-lo: “O sucesso é individual. Muitos começaram a jornada sem grande conhecimento e foram prósperos. Ensinar os outros a percorrer esse caminho é o principal retorno que tenho na sociedade.”

Serviço

Oficina ‘Escreva a sua história: o caminho para escrever o seu primeiro livro’

Com Hulda Rode. No dia 25 de julho, das 19h às 22h, no Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte). Participação gratuita mediante inscrição neste link. 80 vagas disponíveis.