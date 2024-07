Rebeca Andrade tenta recorde com execução história do salto mais difícil da ginástica

Rebeca Andrade promete representar o Brasil em grande estilo! A ginasta arrancou suspiros de fãs ao repercutir um vídeo em que a atleta está treinando um dos saltos mais difíceis da história, com possibilidade de bater um grande recorde.

A ginasta está treinando o Yurchenko, com tripla pirueta. Caso a brasileira execute com maestria, será a primeira vez que o salto será executado em uma competição oficial de ginástica artística. Com a dedicação e empenho da atleta, o Brasil pode chegar lá.



Contudo, o movimento de alta complexidade consiste em um salto com três "twists", ou seja, três piruetas em torno de si. Como o salto nunca foi realizado em competições, não existe uma pontuação já estabelecida para ele.



Além disso, caso consiga realizar o salto, o movimento pode até mesmo ser batizado com o nome da brasileira. Entretanto, para que isso ocorra, Rebeca Andrade precisa inscrever o salto antes da apresentação.



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Ela é a maioral! Esqueça tudo!” “Rebeca, nunca te pedi nada! Traz essa medalha para gente”. “O Brasil precisa de você!! Que orgulho!” "Deus proteja os joelhos da nossa atleta! Eu acredito!!!"



