Festival Primeiro Olhar 2024 chega a 10ª edição em Brasília

A 10ª edição do Festival Primeiro Olhar promove oficinas e espetáculos em Brasília. Com programação gratuita voltada à primeira infância, o Festival Primeiro Olhar inicia as apresentações esta quarta (10/7) e quinta-feiras (11), no interior do Panteão da Pátria e da Liberdade (Praça dos Três Poderes), às 11h e às 16h.





Idealizado pela atriz e pesquisadora Clarice Cardell , o projeto Festival Primeiro Olhar, se consolidou como o mais importante festival de artes cênicas para a primeira infância no Brasil. Com realizadores da França, Chile, Distrito Federal e São Paulo, o Festival Primeiro Olhar 2024 promove sessões de espetáculo, oficinas e vivências.

A programação do Festival começa com a apresentação do espetáculo Batu da Cia. Artefactos Bascos de SP, quarta (10) e quinta (11) com sessões às 11h e às 16h. Batu é uma performance para crianças que, sentadas ao redor de uma grande folha branca, assistem e participam da criação ao vivo de um grande desenho.

Nos dias 17/7 e 18/7 será apresentado ao público a peça Twinkle da Cie. Lunatic da França. Twinkle é um espetáculo que se dá a partir de uma instalação imersiva. Criado especialmente para o público muito jovem, destina-se a bebês desde o nascimento, juntamente com suas famílias e/ou acompanhantes.





O Festival Primeiro Olhar, entre os dias 1º e 20 de agosto, vai à Ceilandia, Sol Nascente, Samambaia e Paranoá com atividades e apresentações para professoras e professores da educação infantil, mulheres vítimas de violência ou bebês prematuros.

Serviço

10ª Edição Festival Primeiro Olhar

Hoje e amanhã, às 11h e às 16h, no Panteão da Pátria e da Liberdade (Praça dos Três Poderes). Entrada Franca. Capacidade para 70 pessoas.

17/7 e 18/7, às 11h e Às 16h, no Panteão da Pátria e da Liberdade (Praça dos Três Poderes). Entrada Franca. Capacidade para 70 pessoas.