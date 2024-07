Saiba quem é a suposta amante de Yuri Lima, ex-marido de Iza

A cantora Iza anunciou, na noite desta quarta-feira (10/7), a separação do jogador de futebol Yuri Lima, após uma traição. A suposta amante entrou em contato com colunistas de famosos para vender prints da traição por R$ 30 mil, e com isso teve a identidade revelada.

A mulher se chama Kevelin Gomes e é dona de um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. A influenciadora tinha 55 mil seguidores no Instagram antes da revelação da traição. Minutos depois, disparou para mais de 60 mil, e então tornou a conta privada. No momento a conta dela encontra-se indisponível — não se sabe se ela desativou ou se foi derrubada por denúncias.





No vídeo divulgado por Iza, onde anuncia o fim do relacionamento com o jogador, ela afirma que a amante teria tentado vender prints que comprovam a traição pelo valor de R$ 30 mil. "E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Ele mantinha conversas com ela em altos níveis e pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande", disse Iza no pronunciamento.

Iza está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador. A artista está com seis meses de gestação, e anunciou que será uma menina, chamada Nala.

Até o momento, Kevelin e Yuri não se pronunciaram.