Grávida, Iza revela que foi traída por Yuri Lima e anuncia separação

A cantora Iza informou que se separou do jogador Yuri Lima. A informação foi dada pela própria artista, por meio de um vídeo publicado no perfil dela no Instagram, na noite desta quarta-feira (10/7).

De acordo com Iza, o motivo da separação é uma traição por parte do jogador. “Ele mantinha conversas com uma pessoa que já havia ficado antes de ficar comigo”, disse a artista.

"Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa, eu tento viver minha vida ao máximo de forma restrita [..] Mas nessa situação eu não vejo outra solução, eu acho que na verdade esse caldo já entornou", disse a artista sobre a decisão de trazer a notícia a público.

Ainda de acordo com a artista, tentaram vender a informação de que ela havia sido traída por R$ 30 mil. “Vocês vão conhecer ela (a pivô da separação), pois ela quer muito ser conhecida”, ressaltou.

Iza chegou a pedir desculpas pelo vídeo: “Estou dando essa notícia, não só para o Yuri, como também para a família dele. Peço desculpas lamentavelmente para a família dele”, lamentou.

Iza está esperando seu primeiro filho, fruto da relação com o atleta. No pronunciamento, ela pediu para os fãs respeitarem o seu momento por conta da gravidez.