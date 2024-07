Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (12/7)

Horóscopo sexta-feira — Saiba com antecedência o que esta sexta-feira prepara para você! - (crédito: Pixabay/Reprodução)

OS OPRESSORES DE PLANTÃO

Data estelar: Vênus e Plutão em oposição.

A razão é apenas um dentre todos os instrumentos de percepção e intervenção disponíveis para a consciência humana utilizar e, por isso, é exigir demais da razão que tente ser a pedra filosofal sobre a qual se consiga enunciar a teoria geral sobre tudo e todos.

O aspecto mais valioso da razão é o discernimento, a capacidade de separar o joio do trigo, a falsidade do real, e apesar de esse movimento estar ao alcance de todas as pessoas, é preciso acreditar na razão para que ela nos brinde com seus magníficos resultados, o que é um verdadeiro paradoxo, já que se a razão veio a nos salvar das crenças, como é que para a usar temos de crer nela?

Não se trata de diminuir o valor da razão, mas de evitar que os racionalistas se convertam nos opressores de plantão.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um pouco de distração fará bem a você, mas considerando que houve muita contenção por tempo demais, na hora em que se abre a tampa do divertimento é capaz de sua alma se lançar aos exageros, que são inconvenientes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É inevitável que você tenha de enfrentar alguns assuntos que ficaram escondidos embaixo do tapete por tempo demais, dada a insegurança e o medo que davam. Agora é quando sua alma pode se livrar das amarras do passado.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil manter a temperança diante de discussões que levantam argumentos tão absurdos, que a alma reage passionalmente diante desses. Porém, desse jeito não se chegará a nenhum esclarecimento. Melhor a temperança.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os obstáculos e dificuldades que a malícia de certas pessoas vai criando e sustentando não precisam ser destruídos nem muito menos se tornarem o tema central de seu caminhar. Procure se distrair com outros assuntos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Em vez de enfrentar as dificuldades com força e vontade firmes de as destruir, procure andar de lado como os caranguejos, fingindo que vai fazer uma coisa quando na verdade tem intenção de fazer outra diferente. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por mais que você faça o esforço supremo de levar na esportiva os abusos e exageros que acontecem, esses acabam tocando em algum nervo íntimo de sua alma, e isso é algo que precisa ser tido em conta e tratado com cuidado.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de todos os pesares e de as pessoas andarem mais enlouquecidas do que em quaisquer outros tempos, ainda assim há momentos em que se torna possível enxergar com clareza que está tudo bem num mundo que não está bem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você não precisa seguir todas as orientações que as pessoas oferecem, porque muitas dessas se baseiam no medo que elas sentem em relação à vida, e que contrariam sua necessidade de se lançar à aventura da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo que precisar ser dito para desbaratar os planos da ignorância, que pretende varrer tudo para baixo do tapete, há de ser dito com qualidade e sem pretensão de ofender nada nem ninguém. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Uma coisa é usar a razão para argumentar, outra diferente é racionalizar decisões íntimas e passionais para que pareçam fruto de meditação e reflexão. A razão é a mesma, porém, o uso é completamente diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para que sua sensação de insegurança não eclipse situações que mereceriam ser desfrutadas, e não criticadas ou postas para baixo. Ainda que coisas graves andem acontecendo, também há momentos leves de regozijo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Diante das dificuldades que insistem em se apresentar, não pense você que sua estrela da sorte tenha se apagado. Considere com atenção e discernimento o estado atual do mundo que, enlouquecido, achata o destino de todos.