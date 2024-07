Amante de Yuri Lima diz que não vendeu prints de traição

Kevelin Gomes, pivô da separação entre Yuri Lima e Iza, se pronunciou pela primeira vez após a polêmica. Em seu perfil do Instagram, a jovem publicou um vídeo esclarecendo os fatos e dando a sua versão da história.

De acordo com a criadora de conteúdo, ela não tentou vender as provas da traição para a mídia. "Eu não recebi nada e eu não mantive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca, onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa", explicou.

Kevelin afirma que compartilhou os prints com "pessoas de confiança" e não esperava que seriam vazados. "Eu compartilhei sim, com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento, sobre essa conversa. Como qualquer outra pessoa faria: 'Ah, amiga. Estou conversando com fulano'. Mas, eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo", disse.

A mulher também contou que as fotos com ela e Yuri, que foram divulgadas na internet, são antigas. "Não teve encontro algum após o relacionamento. Mas a gente manteve, sim, o nosso contato, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele", completou.

Por fim, ela pediu desculpas pela repercussão. "Eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Não houve encontros, eu não sou amante de ninguém. Me sinto um pouco envergonhada... não pelos meus atos, mas porque hoje a gente chegou a esse nível", finalizou.



Iza anunciou a separação de Yuri na noite desta quarta-feira (10/7), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A cantora está grávida de seis meses de Nala, fruto do relacionamento com o jogador do Mirassol.