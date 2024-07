Maraisa e Fernando Mocó decidiram adiar a data de seu casamento, inicialmente marcado para 3 de outubro, devido a problemas com fornecedores, conforme confirmado pela assessoria da cantora. "Confirmo sim [que o casamento foi adiado]. A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada", explicou a equipe.

Recentemente, durante uma interação nas redes sociais, Maraisa mencionou estar "solteira", o que gerou especulações sobre um possível término com Fernando. A cantora ainda comentou ao encontrar um prato sozinho em seu quarto de hotel: "Um prato, ou seja, solteira…".

No início da semana, o casal deletou fotos juntos no Instagram e se deram unfollow, alimentando dúvidas entre os fãs sobre o estado do relacionamento. Entretanto, há apenas uma semana, eles celebraram um ano de namoro com declarações de amor mútuas e planos para o futuro. "Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado. Que nossa família que está prestes a ser formar seja linda e abençoada", declarou Fernando em suas redes sociais.

Maraisa e Fernando, que se conhecem desde a infância e tornaram público o namoro em junho do ano passado, ficaram noivos em setembro, em uma cena marcada pela troca de alianças de uma joalheria italiana avaliadas em mais de R$ 20 mil cada.

O post Maraisa e Fernando Mocó adiam casamento, saiba o motivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.