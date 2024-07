Rafa Kalimann chora ao falar sobre ‘climão’ com o elenco de ‘Família é Tudo’

Nesta quinta-feira (11), Rafa Kalimann participou do programa ‘Encontro‘ e falou sobre seu trabalho como atriz na novela Família é Tudo. Na trama escrita por Daniel Ortiz, ela interpreta Jéssica.

Em determinado momento, a ex-BBB recebeu um depoimento carinhoso de suas colegas de elenco, Juliana Paiva e Daphne Bozaski. Ao assistir o vídeo, Rafa Kalimann não conteve as lágrimas. Emocionada, ela aproveitou para falar sobre os boatos que surgiram na web recentemente.

Alguns veículos noticiaram que alguns atores do elenco de Família é Tudo não estavam se dando bem com Rafa nos bastidores da novela. A famosa, então, fez questão de desmentir esses boatos.

"Eu fui tão bem recebida por essa galera. E tentaram criar tanta mentira em relação a isso desde que a novela começou. E eles me abraçaram, eles me defenderam, eles foram para a internet falar a verdade. A gente se dá tão bem nos bastidores. Ninguém tem problema com ninguém. E eu vejo na internet as pessoas tentando criar isso. E me machucou tanto quando eu vi. E tentam rivalizar, colocar um contra os outros", declarou ela.

Rafa Kalimann ainda revelou que a parceria com o elenco de Família é Tudo vai além das gravações: "Domingo agora a gente fez um churrascão lá em casa. A maioria do elenco foi, os diretores, assistentes de direção. A gente se junta para celebrar", disse a influenciadora.

Rafa Kalimann comenta boatos de climão nos bastidores de #FamíliaÉTudo: "Tentam criar tanta mentira em relação a isso, desde que a novela começou. E eles me abraçaram, me defenderam, foram para a internet…" #Encontro pic.twitter.com/I1Hb05hBzx — gshow (@gshow) July 11, 2024

