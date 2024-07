Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (15/7)

O PONTO DE MUTAÇÃO

Data estelar: Marte e Urano em conjunção.

Toda e qualquer forma de egoísmo é também um comportamento abusivo que será executado sobre outrem, na forma de opressão e exploração, no tratamento do ser humano como se fosse mais um dentre tantos objetos utilitários que, depois de servir ao propósito, é deixado para trás, só que, é claro, os objetos não têm sentimentos ou ideações, enquanto os humanos descartados vivem traumatizados.

Mesmo nossa humanidade reconhecendo as abominações que comete em diversas gradações, dentro e fora da família, ainda assim não dá verdadeiro sinal de corrigir a rota, vai empurrando o problema às futuras gerações porque, é evidente, o egoísmo só se importa com o próprio regozijo.

Talvez estejamos chegando ao ponto de nos saciarmos de tanta abominação, o ponto de mutação que cria uma nova civilização.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que deve ser investido e o que deve ser poupado são ingredientes de uma equação que não é fácil de resolver neste momento, porque tudo parece acontecer ao mesmo tempo e sem espaço suficiente para ruminar dúvidas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Melhor tomar atitudes desengonçadas do que continuar esperando pelo momento perfeito de colocar em marcha suas iniciativas. É hora de quebrar o suspense, que já deixou de ser prudente há muito tempo. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que você tem intenção de fazer não encontra espaço, porque não tem cabimento, e isso não porque suas intenções sejam erradas, mas porque seria precipitado de sua parte se lançar à ação neste momento. Só isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Una sua força com a das pessoas que estejam de prontidão para isso, porque os acontecimentos do mundo se precipitam vertiginosamente e não há tempo a perder, a reunião das forças se torna imprescindível. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o necessário, evite esperar por outro momento, agora é quando se resolve uma boa parte do destino, pois, mesmo que depois você tenha de fazer ajustes, ainda assim você dará o tom das jogadas. Isso é vantajoso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Visões de um futuro possível e desejável se descortinam à sua frente, e precisam ser dimensionadas com muita sensatez, mas também com a boa vontade que, se praticada, pode aproximar esse futuro um pouco a cada dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Medidas enérgicas se tornam necessárias, e ainda que sua alma as tema, é melhor fazer algo desse tipo do que ficar a expensas dos acontecimentos produzidos por um tipo de mundo que não dá para entender mais.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As demandas que lhe são feitas neste momento são de proporções nunca antes experimentadas, e vale a pena se submeter a elas em vez de continuar apresentando resistência. Há um tempo certo para cada coisa, ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você não precisa de nada além do que já está disponível, nenhum novo aparelho, ferramenta ou veículo fará com que você avance mais do que seria possível, fazendo bom uso de tudo que está à sua disposição.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que de novo você iniciar agora será de grande ajuda para o futuro, porque inserirá aspectos que antes passavam despercebidos, e fará você criar vínculos com pessoas que agregarão criatividade ao seu caminho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Chega uma hora em que se torna urgente dar um basta nas situações que só servem para espalhar a brasa, e não trazem nenhum benefício a nenhuma das pessoas envolvidas. Há mais o que fazer do que ficar nesse jogo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A rotina é o ritmo sobre o qual você construirá o destino, portanto, se você fizer alguns ajustes necessários em sua rotina, tendo em mente os objetivos que pretende conquistar, o caminho será muito facilitado.