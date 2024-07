Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (14/7)

O CONFORTO DOS PRECONCEITOS

Data estelar: Lua Vazia até 11h54, quando ingressa em Escorpião.

O Universo não cabe no entendimento racional de nossa humanidade, mas nosso entendimento racional cabe no Universo, significando isso que, quando pressentimos algo maior do que nós é de pouco valor que tentemos encaixar essa experiência dentro do alcance de nosso entendimento, seria melhor que, diante do desafio, ampliássemos a percepção.

Porém, é diante dessa experiência à qual toda nossa humanidade está sujeita o tempo inteiro que se define a liberdade de decidir, se vamos encaixar a realidade dentro de nossas crenças e preconceitos, ou se vamos aceitar a aventura do conhecimento indo além do que damos por sabido e garantido.

É aí que se define a liberdade, porque nada nunca nos obriga a ampliar o conhecimento, podemos sempre optar por nos confortar nos preconceitos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que tudo saia mais ou menos de acordo aos seus planos, é preciso você depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, mas sem deixar de fazer a sua parte, porque nada, absolutamente nada acontece por si só.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dessa vez, sua alma não precisa se submeter a nenhum compromisso com a normalidade, porque não se trata mais de preservar as coisas como vinham sendo, mas de criar uma reviravolta sem retorno para os próximos anos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda não seria possível você fazer tudo que tem em mente, mas isso não há de se tornar motivo de frustração. Ao contrário, se você aceitar a demora encontrará a oportunidade de amadurecer melhor seus planos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Talvez você não tenha muita simpatia pelas pessoas que se apresentam no seu caminho agora, mas é com elas que terá de construir vínculos até que haja entendimento, e assim possam atuar em conjunto por um bem maior.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não há magia, a não ser aquela que resulta do esforço prático empenhado para fazer acontecer o que a mente, por si só, não conseguiria. Pensar bem e positivo é bom, mas nada acontece por si só, não se esqueça disso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mudar o ponto de vista é mágico, porque ao fazer isso se descortina à sua frente uma realidade que estava aí o tempo inteiro, mas que passava despercebida, tão ensimesmada que sua alma estava no ponto de vista.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quanto antes você romper com o passado e se atrever a jogar de um jeito como antes teria sido inimaginável, ou arriscado demais para seu caráter, mais rapidamente também você ficará à vontade com a nova situação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Juntar forças é necessário e, também, inevitável. Portanto, deixe de lado sua expectativa de independência e autonomia, porque nesta parte do caminho importa mais que você faça conexões e estabeleça vínculos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As fórmulas que deram certo outrora deixaram de produzir os mesmos resultados, e isso veio para ficar. É conveniente que você comece a testar novas fórmulas, e estabelecer padrões diferentes dos convencionais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há momentos, como agora, em que agir com discrição produziria resultados contrários aos esperados. Há horas em que se torna necessário enfiar o pé na porta e, com firmeza, fazer prevalecer sua vontade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É inevitável que você tenha de mudar planos e expectativas, porque o cenário que se desenha para o futuro do mundo é bem diferente daquele que você tinha em mente, quando fez seus planos e criou expectativas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Evite se assustar com a complexidade do cenário que se apresenta a você, porque, não apenas você dará conta do recado como também se surpreenderá com sua capacidade de administrar os problemas e encontrar soluções.