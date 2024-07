A atriz Claudia Alencar, que completa 74 anos nesta sexta-feira (12), enfrenta um novo desafio em sua saúde após ser diagnosticada com trombose profunda, o que a levou a uma nova internação no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.

Após seis meses de reabilitação por conta de uma infecção bacteriana e uma cirurgia recente, seu estado de saúde se complicou na última segunda-feira (8). Segundo informações médicas, Claudia está em repouso e recebendo tratamento com anticoagulantes para controlar a condição.

Veja também: Claudia Alencar recebe alta após cirurgia de emergência

"A expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em prazo bem mais curto. Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação", informou o boletim médico divulgado pelo hospital.

Claudia Alencar enfrentou um longo processo de tratamento desde dezembro de 2023, quando uma infecção após cirurgia na coluna a levou à primeira internação. Recentemente, planejava retomar suas atividades profissionais após passagens por outras instituições médicas. Sua carreira na TV inclui participações em novelas como "Beleza Fatal" e "Rock Story", e apesar dos desafios de saúde, ela permanece determinada em sua jornada de recuperação.

O post Atriz Claudia Alencar é internada novamente após diagnóstico de trombose foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.