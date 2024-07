Estrela de "Barrados no baile" morre aos 53 anos, nos Estados Unidos

Conhecida do público brasileiro pelo seriado Barrados no baile, que fez muito sucesso nos anos 1990, a atriz Shannen Doherty morreu, no sábado (13/7), aos 53 anos nos Estados Unidos. A informação foi confirmada neste domingo (14/7) pela assessora dela, Leslie Sloane, à revista People. Shannen lutava contra um câncer de mama desde 2015 e ganhou fama ao interpretar Brenda Walsh, em Barrados no baile.

"É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença", escreveu a assessora. "A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz", continuou Sloane.

Em entrevistas, a estrela de seriados dos anos 1990 falava abertamente sobre a doença. "Eu não tenho medo da morte porque eu sei para onde eu vou. Eu deveria estar assustada se eu não fosse uma pessoa boa, mas eu sou”, declarou a atriz em entrevista à People no ano passado. .

Na época, em 2023, a atriz havia anunciado que o câncer se espalhou para o cérebro. Ela confessou ainda que tinha passado, cinco meses antes, por uma cirurgia para tirar um tumor na região cerebral. “Ele teve que ser removido e dissecado para ver sua patologia. Foi definitivamente uma das coisas mais assustadoras que já passei em toda a minha vida”, confessou.

Shannen ficou conhecida como uma das vozes mais ativas na luta contra o câncer. Em diversas declarações, a estrela abordou como a doença fez com que ela mudasse a forma de sentir e de ver o mundo. Ela também relatou, em entrevista ao podcast Let’s Be Clear, que pretendia fazer com que sua morte fosse uma “passagem tranquila”. Em 25 de julho, ela declarou ainda que doou seus pertences pessoais para que a mãe não tivesse que fazer isso em meio ao luto.

Apesar do estágio avançado da doença, a artista continuou atuando e assinou contrato para participar do reboot de Barrados no Baile em 2019. Um dos motivos para a participação foi a homenagem ao colega de elenco Luke Perry, que morreu aos 52 anos em março de 2019.