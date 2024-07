Resumo de Renascer: José Inocêncio e Aurora fazem sexo, Egídio é baleado e mais

A semana será bastante movimentada em Renascer! Os próximos capítulos reservam grandes emoções e reviravoltas que prometem deixar os telespectadores bastante empolgados.

Entre os principais acontecimentos estão a primeira noite de amor de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader) e também o atentado contra Egídio (Vladimir Brichta).

Ainda nesta semana, o público verá Tião (Irandhir Santos) sendo preso, o pai de Buba (Gabriela Medeiros) passando por problemas de saúde e muito mais.

Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar em Renascer entre os dias 15 e 20 de julho:

15 de julho (segunda-feira)

"Egídio propõe a Sandra dar metade de seus bens a Dona Patroa, caso ambas viajem para Salvador. Sandra rejeita João, e diz que seu amor por ele morreu com sua filha. Damião flagra Eliana com o cacau roubado das terras de Venâncio. Damião aceita ficar a serviço de Eliana, depois que a amante lhe comunica que pretende usar a mercadoria roubada para se livrar de Egídio. Augusto alerta João Pedro que o irmão está jurado de morte por Egídio. João Pedro avisa a Mariana que não é ela quem ele deseja ao seu lado. José Inocêncio e Aurora passam a noite juntos. Egídio mostra a Marçal a arma que usou para matar José Venâncio."

16 de julho (terça-feira)

"Marçal recebe ordem de Egídio para matar João Pedro. Sandra deixa claro para João Pedro que o casamento deles acabou. Mariana incita Marçal a sentir ódio de Egídio. José Inocêncio tem um mau pressentimento. Zinha tenta convencer João Pedro a pedir conselho ao pai. José Inocêncio confidencia a Deocleciano que está com a mesma sensação ruim que teve quando José Venâncio morreu. Zinha mostra a João Pedro a arma de Belarmino que ela pegou da parede, com a intenção de defender o amigo. Joana aceita ser sócia de Dona Patroa e Sandra no Forrobodó. Damião e Marçal trocam provocações. Egídio e Eliana seguem de carro na mesma estrada onde está João Pedro, quando um tiro é disparado."

17 de julho (quarta-feira)

"João Pedro acode Egídio, que foi baleado. Sandra insinua que João Pedro tenha atirado contra seu pai. Mariana desconfia de Marçal. Damião diz a Bento que não foi ele quem atirou em Egídio. Dona Patroa agradece a Augusto por ter salvo a vida de Egídio. Augusto se assegura que os irmãos não atiraram em Egídio. Bento critica o irmão por ter prestado socorro ao coronel. Décio avisa a Buba que seu pai, Humberto, passou mal e está debilitado. Zinha elogia Augusto pela primeira vez. Deocleciano aconselha José Inocêncio a voltar para casa e lhe pede paciência com João Pedro e Sandra. Egídio acusa João Pedro em seu depoimento para o delegado Nórcia. Dona Patroa e Eliana trocam ofensas. José Inocêncio visita João Pedro."

18 de julho (quinta-feira)

"José Inocêncio pede perdão a João Pedro, mas diz a Deocleciano que sente que perdeu o filho para sempre. José Inocêncio manda Bento chamar Kika para que ela venha até a fazenda. Delegado Nórcia interroga Marçal e o trata como um dos suspeitos. Augusto sente ciúmes de Buba, ao saber que Décio está apoiando a noiva nos cuidados com Humberto. José Inocêncio insinua que o delegado esteja suspeitando de sua família. Mariana aconselha Marçal a fugir. Tião acende uma vela para o capetinha e pede proteção a José Inocêncio. Buba insiste em ajudar Meire financeiramente. José Inocêncio explica a Kika o motivo de tê-la chamado. O fazendeiro quer que ela o ajude na defesa contra Eliana. Dona Patroa sente saudades de Rachid. Tião impede o delegado de tocar em seu capetinha."

19 de julho (sexta-feira)

"Tião é detido pelos policiais. Dona Patroa abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto, e trata da transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Dona Patroa conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com Bento. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata Kika e fica intrigado. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião."

20 de julho (sábado)

"José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado Nórcia de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. Tião é solto. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento e ele confessa que ficou com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico de proteger Ritinha. Dalva acolhe Tião. Meire e Décio ficam na casa de Buba. A mãe fica impressionada com o capricho e parabeniza Buba. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto."

