Passo Largo leva sonoridade diversificada para o SuperJazz

Durante o mês de julho, o festival SuperJazz ocupa os jardins do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), que recebe uma programação que une estilos e gerações. A entrada é gratuita, mediante a emissão do ingresso, ou pelo site do Banco do Brasil, ou na bilheteria física.

Amanhã, o festival recebe o Passo Largo, banda de rock composta por Marcus Moraes (guitarra), Vavá Afiouni (baixo) e Thiago Cunha (bateria), também chamado de Totem. A banda começou em 2011 com uma grande influência do rock e, aos poucos, foi diversificando o próprio estilo por caminhos de música erudita, da MPB e do jazz.

No festival, a Passo Largo apresentará um repertório que reúne músicas como Ascendente em própolis, a favorita de Marcus Moraes para tocar ao vivo. Ele diz que a faixa é divertida e dialoga muito bem com o público. A banda divide o palco com Sombrio da Silva, compositor de Brasília e multi-instrumentista que toca clarone, sanfona e teclado. "É uma pessoa maravilhosa, então vai ser uma experiência muito divertida poder fazer um som com o Sombrio", garante Marcus.

O festival receberá também a DJ Jungle Julia, com uma pesquisa musical focada no reggae, em referências brasileiras e em ritmos africanos, trazendo a mistura desses universos com uma pegada dançante e descontraída.

Toca, ainda, no Superjazz o Ska Jazz Club, com uma música instrumental pautada por influências de sonoridades jamaicanas, brasileiras e latinas misturadas com o Jazz. O grupo já lançou um EP e três singles autorais, todos indicados ou premiados no Prêmio Skataplá.

Superjazz

Amanhã, a partir das 17h, no jardim do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil Brasília SCES Trecho 02 Lote 22 - Ed. Presidente Tancredo Neves). Entrada gratuita mediante a emissão do ingresso pelo site do Banco do Brasil ou na bilheteria física.