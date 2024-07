Filmes nacionais e um terror psicológico entram em cartaz na cidade

Ao lado de estreias de peso de diretores consagrados como Marco Belloccchio (que assina O sequestro do Papa) e Ang Xu (do drama canino Hachiko: para sempre) e da coprodução entre Brasil e países como Colômbia e Porto Rico, A filha do pescador (de Edgard De Luque Jacóme), o circuito local recebe pré-estreias do porte de Deadpool e Wolverine e ainda O mal não existe. Além disso, a programação das férias será reforçada com lançamentos como o caso do nacional Gracie e de Hora do massacre, a postos para mobilizar o público mais jovem. Confira!

No Cine Brasília (EQS 106/107), a grande iniciativa segue impulsionando a ida da garotada ao cinema, ao preço único de R$ 5 é possível aproveitar a sessão de Meu malvado favorito 4, às 10h. Às 14h, o cinema exibe Divertidamente 2, e às 20h20, a vez é da estreia de Gracie, um filme nacional. Depois de circular por países como Espanha, Áustria, Grécia e Polônia, o longa Gracie de Leonardo Mourameteus estrelado por Amandyra tem cenas em Lisboa (Portugal) e em Fortaleza (Ceará). Com bom humor, o roteiro do filme luso-brasileiro mostra a protagonista em crise, em meio ao curso de Belas-Artes feito no exterior. O terceiro longa-metragem, que tem participação de Isabél Zuaa, passa então a encampar o momento de nova paixão para a moça, que, instalada em um hotel, se readapta com o cotidiano nacional.

O circuito comercial de exibição ainda acolhe, a partir de hoje, Hora do massacre, terror com quê destinado aos mais jovens. Estrelado pelo ator irlandês da série Killing Eve, Turlough Convery, o longa conta com a direção de um coletivo batizado RKSS — o Road Kill Superstars. A diretora Anouk Whissell, o irmão dela Yoann-Karl Whissell e ainda o marido François Sinard, que responderam por longas como Verão de 84 e Turbo Kid, tratam da série de iniciativas e protestos contra as bruscas mudanças de clima no mundo. Numa ida à loja de móveis, o grupo de ativistas da geração Z encara um obsessivo segurança, apaixonado por caça, e que pode impedir todos de saírem vivos da empreitada. O longa foi exibido no festival espanhol de Sitges e nas mostras de filmes fantásticos de Texas (Estados Unidos) e Paris (França).