Parceiros e amigos lembram histórias do compositor Clodo Ferreira

A morte de Clodo, na manhã de terça-feira (16/7), aos 72 anos, continua repercutindo com os parceiros e com os amigos do compositor. Nascido em 30 de julho de 1951, em Teresina, ele se mudou do Piauí para Brasília quando ainda era um menino e foi forjado como artista na cidade. Confira depoimentos de parceiros e amigos.

Tião Rodrigues, guitarrista — "Conheci Clodo quando ele participou de um show de calouros que Fabiano Fidelis comandava, duas vezes por mês, no Clube dos 2000, em Taguatinga. Eu era líder e regente da banda que acompanhava os participantes. À época, ele cantava em dupla com outra adolescente, chamada Ana, inspirada em Lelo e Lilian, da Jovem Guarda. Depois, é que tocaria guitarra na banda Os Quadradões"

Anapolino, guitarrista e vocalista da banda Matuskelos — "Ao participar da segunda edição do Festival do Ceub, em 1972, no ginásio de esportes do Colégio Marista, como guitarrista e vocalista da banda Matuskelos, interpretei Placa Luminosa, parceria do Clodo e Zeca Bahia, que foi escolhida como a vencedora, pelo júri que tinha Fagner, Ivan Lins e Lucinha Lins como integrantes. Depois, o Riba Nascimento usou o título da canção para dar nome à banda da qual era líder, que abriu o histórico Rock in Rio de 1985, acompanhando Ney Matogrosso no show de abertura. Placa Luminosa, gravada por Jessé, foi ouvida também na trilha sonora da novela Sem lenço e sem documento da TV Globo."

Henrique Santos Filho, presidente do Clube do Choro —"A música e a cultura de Brasília e do Brasil, por extensão, perde um grande talento, com a morte do Clodo Ferreira. Tínhamos um ótima relação pessoal e tive o prazer de recebê-lo para show e como espectador aqui no Clube do Choro."

Fausto Nilo — "Fui professor em Brasília em 1971 e 1972, conheci e convivi com os irmãos Ferreira, todos maravilhosos. Fico com pena porque só tenho uma música com o Clodo. Quando o Rodger Rogério e a Teti moravam em São Paulo, numa noite brincamos e fizemos uma música que prezo muito e se chama Barca de cristal. Tinha muita admiração pela matriz deles, ajudei a fazer capa dos discos e foi um golpe muito grande a morte do Clodo, sabia que não estava bem, senti muito, ainda estou a sentir. Custa aceitar que partiu, uma pessoa tão bacana. Estive no hospital com ele, recentemente, quando fiz show em Brasília. Devo ter ficado umas duas horas com ele. Nunca rimos tanto, parecia que ele não estava doente, fiquei com a expectativa de que ele recuperasse a saúde. Era parcerinho de uma música, mas muitas promessas de fazer outras."

Téti Rogério, cantora — "O Clodo era uma pessoa brilhante. Fiquei muito mexida porque é um irmão. Morou comigo e com Rodger em SP. É uma pessoa que deixa um peso. Além de ser uma pessoa maravilhosa, tem uma obra muito bela. as letras do Clodo são divinas. São muitas músicas preferidas. Gosto de Daniella, uma música que ele e Rodger fizeram. Ele morava com a gente em SP e uma vez voltamos do trabalho em uma boate, 3h da manhã, e, quando chegamos, a Daniella, minha primeira filha, estava deitada na sala dormindo. Rodger pegou o violão com Clodo e nasceu a música. Ela tinha 6 anos."

Rafael Fonteles, governador do Piauí — "Recebi com pesar a notícia do falecimento do poeta, compositor, instrumentista e professor da Universidade de Brasília (UnB), Clodo Ferreira.Piauiense de nascimento, Clodo teve uma trajetória marcante na música brasileira, sendo autor de diversos sucessos de grandes nomes da nossa MPB. Seu legado permanecerá vivo por meio de suas canções. Que Deus conforte sua família e amigos neste momento de dor."

*Colaboraram Nahima Maciel e Irlam Rocha Lima