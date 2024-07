Ana Hickmann se emociona ao mostrar hematomas de violência doméstica

Ana Hickmann se emocionou ao relembrar episódios de violência doméstica sofridos durante o relacionamento com o ex-marido, o empresário Alexandre Correa.

Durante discurso no Programa Ressoar, da Record News, a apresentadora chorou ao mostrar hematomas decorrentes das agressões. "Na semana em que a marca desse braço aconteceu, no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que eu pedi socorro. Eu nunca trouxe essas imagens para ninguém. Aliás, nessa semana completou oito meses. Eu quis fazer isso para mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencie. Somos as mesmas, que passamos pelas mesmas coisas", disse Ana.

A loira ainda disse que pensava que nunca passaria pela situação. "Lá atrás, eu achava que o que tinha acontecido com a minha mãe jamais aconteceria comigo. Era cheia de segurança. Era uma menina que queria ganhar o mundo. Não sabia o que iria fazer da vida, só tinha uma certeza: que queria ser autosuficiente, que queria trabalhar, que queria ajudar a minha mãe, cuidar dos meus irmãos, e que tudo iria dar certo", relembrou.

Ela também relatou os sentimentos que teve quando decidiu denunciar. "Sentei na cadeira e comecei a falar com a delegada que me atendeu. Era uma mistura de medo, angústia, dor física, dor na alma e vergonha... vergonha de admitir que aquilo estava acontecendo", disse.

A apresentadora e o empresário se divorciaram oficialmente em maio deste ano, após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). No entanto, Alexandre e Ana Hickmann não viviam juntos desde novembro do ano passado, quando a apresentadora o denunciou por violência doméstica. À época, ela denunciou Correa com base na Lei Maria da Penha.

Quanto ao divórcio, a decisão judicial também atendeu a dois pedidos de Hickmann. A primeira solicitação da apresentadora foi a de que o ex-marido fosse impedido de falar publicamente sobre o assunto (a separação o casal). Caso descumpra, ele pagará uma multa de R$ 5 mil. A decisão ainda dispensa a necessidade da apresentadora pagar uma pensão mensal no valor de R$ 42 mil a Correa.

O TJSP também manteve a medida protetiva que impede Alexandre de se aproximar da apresentadora. O entendimento da justiça foi que o mecanismo judicial usado para coibir violências domésticas deve ser mantido enquanto houver riscos à integridade da apresentadora e familiares.