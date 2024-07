MC Livinho se apresentará pela primeira vez nos palcos do Rock in Rio

Este ano, o cantor MC Livinho se apresenta nos palcos do Rock In Rio pela primeira vez na carreira, nos dias 21 e 22 de setembro. O artista se prepara para dois dias de shows no Espaço Favela, uma novidade do festival que reunirá diversos artistas brasileiros para celebrar o funk nacional e inspirar novos talentos. Após a apresentação, o cantor trava uma luta de boxe contra Felipe Alves, conhecido como Fê Alves, no dia 11 de outubro, pela Fight Music Show.

Livinho atualmente está em turnê por Portugal, mas já se prepara para a apresentação no festival, com a criação de cenários e coreografias que serão entregues no show em setembro. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, é a realização de um sonho. E essa realização não é apenas minha, vem também dos sonhos de fãs que gostariam que eu fizesse essa apresentação. Então não estou realizando apenas um sonho meu, é o sonho dos meus fãs de me ver entregando o meu melhor, em um evento de tanta expressividade que é o Rock in Rio no mundo”, diz. “Eu vou cantar lá e será um grande show. Pretendo entregar uma alta performance e surpreender assim como surpreendo em todas as outras apresentações”, conta o artista.

Em 2024, o Rock in Rio traz como novidade um espaço totalmente voltado para o cenário do funk brasileiro e para a representatividade da cultura periférica. “Eu vejo que é tudo se encaixando pro devido lugar, sabe? O nosso movimento e a nossa cultura são muito fortes, é uma cultura que representa o povo periférico. Então isso daí está sendo muito bem representado por todos os outros artistas que vão estar lá e por mim”.

Carreira de sucesso

Com mais de 10 milhões de ouvintes na plataforma Spotify, 637 milhões de reproduções no canal oficial do YouTube e mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, Livinho segue conquistando o público com lançamentos como Novidade na área, com produção do DJ MATT-D, que ficou no Top 15 do Spotify Brasil com mais de 125 milhões de streams. Além disso, o último lançamento Passa pra eu sarrar, em parceria com DJ Topo, é uma das músicas mais ouvidas no país atualmente, compondo o Top 50 do Brasil no Spotify.

O artista não se prende apenas ao funk e chama a atenção do público com covers, como, por exemplo, If I ain't got you, de Alicia Keys, e É isso aí, de Ana Carolina e Seu Jorge. Livinho é instrumentista de violino e piano, o que ajuda na performances ecléticas que já chamaram atenção de outros artistas nacionais como Ivete Sangalo, Arlindo Cruz e Péricles, com quem já gravou Bandida e Já deu.

As faixas Controla o tempo e Escorpiana, com Pedro Sampaio, também se integram nos últimos lançamentos, que mostram a entrega de versatilidade e as evoluções do funk. “Eu já amo música desde muito pequeno. Então a música é um todo para mim, não é apenas o funk. De fato foi onde eu me descobri e me identifiquei, mas para mim a música não está ligada a só um estilo”, avalia. “Quando eu vou compor, quando eu vou viver, quando eu vou cantar, eu não me dito só apenas a um gênero. Então eu vejo a música como uma área de liberdade. Eu sempre tento me adaptar a qualquer vertente e trazer minha identidade”.

Multifacetado

Oliver Decesary Santos, mais conhecido como MC Livinho, começou a carreira musical ainda jovem, ganhando notoriedade no cenário do funk com hits que rapidamente se tornaram populares. Hoje, é um nome com notoriedade no meio musical e vê sua trajetória com resiliência. “Em meio às dificuldades, adversidades, em meio a tudo, eu vejo minha trajetória com resiliência, como uma forma de evolução. Que eu sempre aprendo a lidar com todas as situações que se apresentam na minha vida, como uma forma de pegar com o aprendizado”, pontua.

“Eu passei por algumas adversidades, até depois da fama. E elas nos colocam em situações que a gente precisa saber passar por elas e, a partir disso, gerar uma evolução. Com o tempo eu fui sabendo lidar com essas questões, como de preconceitos, e graças a Deus, eu consigo reconhecer e ver que o talento é maior do que qualquer outra coisa”.

A trajetória do artista é marcada por uma combinação de carisma, talento e um estilo musical que mistura elementos tradicionais do funk com influências de outros gêneros, como o pagode e o sertanejo. ”Hoje eu me vejo como um vencedor, graças a Deus. Me vejo com uma grande responsabilidade de manter essa ascensão e manter sempre uma boa qualidade, uma boa performance nos palcos, tanto vocal quanto de apresentação, né? Então eu sempre procuro zelar por isso. Gosto de ficar me repaginando, reciclando e buscando trazer coisas diferentes para o público.”

Em 2023, MC Livinho surpreendeu no mundo dos esportes ao se aventurar no boxe na terceira edição do Fight Music Show, em que levou o cinturão após derrotar Dynho Alves. Este ano, após apresentação no festival, o artista volta ao ringue no dia 11 de outubro para travar uma luta contra Felipe Alves, conhecido como Fê Alves, pela Fight Music Show 4.

Apesar do foco ser a música, o cantor revela que o esporte tem sido uma válvula de escape. “A luta, a arte marcial, tem me ajudado não só apenas no condicionamento físico, mas também na minha área mental. O meu psicológico tem me ajudado também nas regras. Então a luta é importante na minha vida e tem me ajudado a ter uma auto análise e seguir um planejamento, seguir o processo e a partir disso ter evolução em diversas áreas da minha vida”, conta.

Além da luta, o MC também já pensa nos novos lançamentos e turnês que estão por vir. “Já tenho vários lançamentos agendados. Estou indo agora para Portugal, então tenho bastante coisa que está me motivando bastante para 2024, o ano das vitórias”, conta. “Pretendo ir a Brasília também, depende só da agenda e dos contratantes que estão procurando as nossas datas para fazer um show por aí”, revela.