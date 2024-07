Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (20/7)

A HUMANIZAÇÃO

Data estelar: Marte ingressa em Gêmeos; Lua Cheia em Capricórnio.

O egoísmo é o anverso de nossa humanidade, a desumanização que, no verso promove a civilização, só que no caso de nosso reino essa virada de moeda não ocorre de forma automática, ou seja, não é porque nascemos humanos que nos humanizamos de forma natural.

A humanização de nossa humanidade, que estabelece vínculos fraternos de respeito, cordialidade, honestidade e solidariedade mutua, depende em grande parte de nos fartarmos do encanto que o egoísmo tem, nos atraindo a um regozijo que de forma inexorável se converte em sofrimento, e que de tanto sofrer percebemos a vulnerabilidade que é desumanizar-se.

A humanização familiar, social e institucional só não acontece porque, apesar de sofrer horrores, nossa humanidade ainda se apega ao egoísmo como se fosse um salva-vidas, sem perceber que é uma âncora.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É tentador você se envolver em discussões na tentativa de colocar ordem, mas parece que essa atitude seria um tiro no pé, porque levantaria emoções que desgastariam os relacionamentos e, no fim, tudo se atrasaria. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Está chegando a hora de investir recursos para que os sonhos deixem o ambiente subjetivo e comecem a se transformar em obras consumadas. O investimento faz surgir muitas dúvidas, porque, afinal, tudo é uma aposta.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os planos poderiam ser sempre melhores, e enquanto a gente pensa sobre esses nota que há detalhes e pontas soltas desatendidas. Porém, apesar das imperfeições, é preciso colocar em marcha o destino através da prática.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Muitas coisas foram ditas e muitas ainda deixaram de ser ditas, mas agora tudo isso são águas passadas. Você precisa conter seu ímpeto de dar o troco, e tomar um bom tempo para refletir e questionar tudo que aconteceu.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitos sacrifícios foram feitos e, provavelmente, muitos outros ainda terão de ser feitos no futuro, mas não é isso que importa. O que importa é que esses sacrifícios representam as apostas que sua alma faz no futuro.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



A ação há de substituir as negociações infindáveis que já se prolongaram demais. A ação é propícia para você ter uma ideia melhor do que pode ou não ser feito, porque senão tudo continuará sendo especulação teórica.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto a mente continuar se atendo aos detalhes que não funcionam bem, a irritação continuará presente também. Procure ampliar sua visão do cenário no qual está tentando fazer dar certo suas pretensões.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Difícil conter as reações quando os acontecimentos batem fundo no ventre, produzindo emoções viscerais. Porém, é para isso que existe uma tonalidade mais elevada na mente, para conter os impulsos imperativos e urgentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

De uma forma ou de outra, todas as contas, objetivas e subjetivas, acabam sendo cobradas, seja pelas pessoas diretamente envolvidas, ou pelos misteriosos meandros do destino. Tenha isso em mente sempre.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cada dia um pouco, cada passo tendo em mente o grande objetivo que se persegue, assim, por meio da rotina que em geral desvalorizamos, você verá que os sonhos maravilhosos se aproximam da realidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Acomodar-se e encontrar segurança e conforto é algo muito bom, mas se isso se tornar o destino exclusivo, então sua alma se esconderá da vida e não se lançará a nenhuma nova aventura, e isso será parecido a morrer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Sua alma não será lembrada pelo que tiver sonhado, mas pelo que tiver se atrevido a fazer, sem importar que tenha falhado, mas pelo menos tentado. Fazer é o destino ineludível de todo ser humano nascido. Só isso.

%MCEPASTEBIN%